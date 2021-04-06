Ukrayna uçağıyla ilgili 10 yetkiliye iddianame

İran’da Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının başşehir Tahran üzerinde “yanlışlıkla” vurulmasıyla ilgili 10 yetkili hakkında iddianame hazırlandı.

Tahran Askerî Başsavcısı Gulam Abbas Türki, görevini yeni Başsavcıya devrettiği törende, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türki, Ukrayna uçağının düşürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 10 İranlı yetkili hakkında iddianame düzenlendiğini açıklarken, iddianameye konu olan kişiler, suçlama ve istenen cezalarla ilgili detay paylaşmadı. Gulam Abbas Türki, 7 Ocak 2021’de yaptığı açıklamada, uçak kazası ile ilgili olayda kusurlu olduğu tesbit edilen kişilerden sadece birinin tutuklu bulunduğunu, diğerlerinin kefaletle serbest bırakıldığını bildirmişti. Ukrayna Hava Yollarına ait “Boeing 737” tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev’e gitmek üzere Tahran Uluslar arası İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. AA

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