UNRWA: Batı Şeria, en kötü insanî krizi yaşıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, işgal altındaki Batı Şeria’nın, İsrail’in mülteci kamplarına yönelik saldırıları ve on binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesi sebebiyle 1967’den bu yana en ağır insani krizle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Batı Şeria, 1967’den bu yana en kötü insanî krizi yaşıyor.” ifadesini kullandı. İsrail’in “Demir Duvar” adlı askerî operasyonunun başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Batı Şeria’nın kuzeyindeki mülteci kamplarından 33 bin kişinin hala zorla yerinden edilmiş durumda olduğunu belirten Lazzarini, İsrail güçlerinin kampların geniş alanlarını yıkmayı sürdürdüğünü ve bunun bu toplulukların yeniden toparlanma imkanını daha da azalttığını kaydetti. Lazzarini, “UNRWA çalışmalarına devam ediyor ancak bunu sürdürebilmek için üye devletlerin kesintisiz desteğine ihtiyacımız var.” dedi. AA

