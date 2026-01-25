Esnaf özel enerji tarifesi istiyor

Enerji maliyeti çok yüksek olan esnaf ve sanatkârlar için özel bir tarife uygulanması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yüksek fatura bedellerini esnaf maliyetlere yansıtmak mecburiyetinde kalıyor. Aslında esnaf için özel bir tarife olması lazım. Çünkü bunun birçoğunu sokağın güvenliğine, aynı şekilde sokağın hareketliliğini gösteren ve önemli bir miktarda da bunun için masraf edip vitrinlerini aydınlatan, buzdolabı çalıştıran, bildiğiniz üzere şarküteri malzemelerini satan yani elektriği kullanan esnafın gerçekten de maliyeti çok yüksek” dedi.

Palandöken, “Konutta ayrı bir tarife, sanayide ayrı bir tarife. Esnaf dükkânları da ticarethane geçtiği için en yüksek tarife. Bununla ilgili bir çalışma yapılmasını ivedilikle bekliyoruz. Yoksa bu faturaların altından esnaf kalkamaz diyorum” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

