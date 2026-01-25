Üreten de tüketen de kaybediyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üreten, girdi maliyetlerinden para kazanamıyorum diye dert yanıyor ve bu işi bırakıyor.

Raftaki ürünün fiyatı artınca da vatandaşın cebindeki para o ürünü almaya yetmiyor” dedi. Tarım arazilerinin hızla yok olduğunu gibi üretici sayısının azaldığına dikkat çeken Gürer, mevcut tarım politikalarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini söyleyerek kazananın aracılar ve ithalatçılar olduğunu ifade etti. Gürer, “Tarım sorunlu yürüdükçe ithalat artıyor, dışa bağımlılık derinleşiyor. Yerli üretici üretimden vazgeçiyor. Sıkıntılar katlanıyor ve bu durum doğrudan raftaki ürüne yansıyor” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

