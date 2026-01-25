Bankalar sömürüyor

Bankaların yüksek faiz politikası ve ekonomik kriz sebebiyle toplam borç, 5.6 trilyon TL’ye dayandı.

Kişi başına borç, 4 asgari ücreti aştı. Nefes’in haberine göre; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin kasım ayı verileri, milyonlarca insanın borç batağında olduğunu ortaya koydu. Bireysel kredi kartı ve kredi borcu kasım 2025’te önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 5 trilyon 671 milyar TL’ye dayandı. Bireysel kredilerde en büyük pay, 2 trilyon 828 milyar TL ile kredi kartlarının oldu. Bireysel kredi kartlarının borç bakiyesi 2 trilyon 828 milyar TL’ye dayandı. Öte yandan, Türkiye’de kasım ayı itibarıyla 40.7 milyon kişi kredi kartı borçlusu olarak yaşıyor. Haber Merkezi

