25 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Yemenli âlim Şeyh Ömer Hamid el-Cilani vefat etti

25 Ocak 2026, Pazar 16:37
Yemen’in önde gelen âlimlerinden, Mekke-i Mükerreme Şafiî Müftüsü Şeyh Ömer Hamid el-Cilani vefat etti.

Yemen’in resmî haber ajansı SABA’nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi üyesi ve Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi, yayımladığı taziye mesajında, Cilani’nin “Allah’a davet ve ilimle dolu bir ömrün ardından vefat ettiğini” duyurdu. Cilani’nin “hayatını İslam’a hizmete ve Şafiî fıkhını öğretmeye adamış, tebliğ ve eğitimde Hazret-i Peygamber’in yöntemini izleyen büyük âlimlerden biri olduğunu” vurgulayan Hanbeşi, “Hadramevt, Yemen ve ötesindeki ilim talebeleri ve toplum üzerinde derin bir etki bıraktığını” ifade etti. Mısır’daki Ezher Yüksek Âlimler Konseyi üyesi Ali Cuma da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İslam ümmeti ve Ehl-i Sünnet âlimleri, davetçileri ve sufîleri olarak sevgili Ömer bin Hamid bin Abdulhadi el-Cilani’nin vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz.” dedi. Cuma, Cilani’nin ilim ve tebliğ amaçlı bir yolculuk için Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya giderken uçakta vefat ettiğini kaydetti. Yemenli kaynaklara göre, Cilani 1950 yılında dünyaya geldi. Köklü bir ilim, marifet ve tasavvuf mirasına sahip bir ailede yetişti. Şafiî fıkhındaki yetkinliği ve etkili eğitim faaliyetleriyle tanındı. 

AA

