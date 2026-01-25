KKM bitti, izleri kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarla ilgili iki tebliği yürürlükten kaldırdı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, KKM’nin resmen bitişine yönelik yaptığı yorumda kararı onaylarken, etkilerinin süreceğini de belirtti. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KKM resmen bitti. Mevcut ekonomi yönetiminin yaptığı en doğru iş oldu” derken, değerlendirmesine şu şekilde devam etti: “Öte yandan izleri bizimle bir süre daha kalacak: Gelir ve servet dağılımında bozulma, yüksek enflasyon, yüksek faiz, değerli TL ile zayıflayan sanayi üretimi ve ihracat…” Haber Merkezi

