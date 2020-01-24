Yahudiler Kudüs'te bir camiye saldırdı

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir camiyi ateşe verip duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail polisi, yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Beyt Safafa Mahallesi'nde bir caminin ateşe verildiği ve dış duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldığını teyit etti. Açıklamada, caminin bir kısmının yandığı aktarılırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. Görgü tanıkları ateşe verilen caminin, Beyt Safafa Mahallesi'ndeki Bedriye Camisi olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinin yangını söndürdüğünü aktaran görgü tanıkları, bir kısmı yanan caminin duvarlarında da ırkçı ifadelerin yazılı olduğunu kaydetti. Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde benzer saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve bu yerlerde 400 binden fazla yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Euronews Türkçe

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