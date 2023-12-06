Yaralı Filistinliler tedavi edilemediği için ölüyor

İsrail, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’a ağır bombardımanın ardından karadan da girdi. Gazze’deki hükümet, kuzeyde ve güneyde yaşanan son duruma dair bilgileri aktardı.

Hükümetten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 349 artarak 16 bin 248 oldu. Ölenlerin 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadınlardan oluşuyor.” Açıklamada, “İsrail ve Amerikan savaş uçakları ve dev Amerikan füzeleri ve bombaları, Gazze Şeridi’nin her metresini hedef alır hale geldi ve artık Gazze Şeridi’nde hiçbir yer güvenli değil.” ifadeleri kullanılarak, kadın ve çocuk demeden sivillerin vahşice katledildiğine dikkat çekildi. Saldırılar sonucu çeşitli şekillerde yaralananların sayısının 43 bin 616 olduğu aktarıldı.

1,5 MİLYON KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Gazze Şeridi’nde evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının 1 milyon 500 bin olduğu, bunların tamamının yiyecek, su, ilaç, barınma gibi çok ciddi sorunlarla her an mücadele etmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, kış mevsiminin başlaması ve gelen soğuklarla, çeşitli salgınların da artmaya başladığının altı çizildi. Ayrıca açıklamada, orta dereceli yaralıların birçoğunun da Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle vefat ettiği, kentte 75’ten fazla hastane ve sağlık merkezinin çalışmalarını sonlandırdığı bildirildi.