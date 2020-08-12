Yemen'de ölü sayısı 174'e yükseldi

Yemen'de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 174'e yükseldi.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle son 3 haftada hükümet kontrolünde bulunan bölgelerde 40 kişi öldü. Ölenlerin üçte ikisinin ülkenin doğusundaki Marib kentinden olduğu ve sel nedeniyle yaralananların da bulunduğu aktarıldı. Husiler de yaptıkları açıklamalarla başkent Sana'da sel nedeniyle 134 kişinin öldüğünü, 124 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Ciddi alt yapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlara sebep oluyor. Ülkenin birkaç haftadır pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, onlarca kişinin ölmesine, binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu. AA

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