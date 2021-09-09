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Yemen’de savaş suçundan geçilmiyor

09 Eylül 2021, Perşembe 22:34
BM YEMEN RAPORU: Yemen’de çatışan tarafların işlediği eylemlerin çoğu savaş suçu teşkil edebilir

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Uluslar arası Yemen Heyeti, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede çatışan bütün tarafların fertlerin insan haklarını ihlâl ettiğini ve tesbit edilen ihlâllerin çoğunun savaş suçlarını teşkil edebileceğini bildirdi. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2017 sonunda Yemen’deki insan hakları ihlâllerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik heyetin dördüncü raporu açıklandı. Temmuz 2020-Haziran 2021 arasında Yemen’de yaşanan olayları ihtiva eden rapor, 14 Eylül’de BM İnsan Hakları Konseyinin 48’inci oturumuna sunulacak. Raporda, Yemen hükümeti, hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve Husiler de dahil bütün tarafların insan haklarını ihlâl ettiği ve tesbit edilen ihlâllerin çoğunun savaş suçlarını teşkil edebileceği uyarısında bulunuldu. Heyet üyesi Ardi Imseis ise çatışmanın bütün taraflarının, bazıları savaş suçu teşkil edebilecek ciddî uluslar arası insan hakları ihlâllerinde bulunduğuna dair ellerinde makul gerekçeler olduğunu vurguladı. Imseis, “Daha önce de söylediğimiz gibi, bu savaşta hiçbir temiz el yok. Yemen Hükümeti, GGK, özellikle de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere koalisyon üyeleri.” ifadesini kullandı.

En büyük bedeli siviller ödüyor

Yemen’de düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı ve kapsayıcı bir barışın sağlanması konusunda anlaşmaya varma çabalarının henüz başarıya ulaşmadığına dikkati çeken Imseis, Yemen iç savaşında açlığa ve yoksulluğa sürüklenen sivil halkın en büyük bedeli ödediğini vurguladı. Yemen’de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi vefat etti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de, iç savaş sebebiyle büyüyen insanî kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM’ye göre, dünyanın en büyük insanî krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, nüfusun yüzde 80’i insanî yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

AA

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