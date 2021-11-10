Yemen halkına destek verin

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, İslâm dünyası ve bütün hür ülkelere “Yemen halkına destek olmaları” çağrısında bulundu.

Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, uluslar arası toplumun Yemen meselesini göz ardı etmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, genel olarak bütün Yemen’de özelde de şiddet olaylarının arttığı Marib ilinde yaşananları yakından takip ettiklerini aktardı. Şiddetli çatışmaların Yemen genelinde ve Marib’de insanî krizin derinleşmesine sebep olduğunu vurgulayan Karadaği, İslâm dünyası ve bütün hür ülkeler ile vicdan sahiplerine “Yemen halkına destek olma, içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde onların yanında yer alma, sosyal, ekonomik, siyasî her alanda destek verme” çağrısı yaptı.

AA

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