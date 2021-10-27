Yemenli çocukların dörtte üçü yetersiz besleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemenli çocukların dörtte üçünün yetersiz beslendiğini duyurdu.

DSÖ Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bugün Yemen’de beş yaş altı her 4 çocuktan 3’ü yetersiz beslenmektedir.” ifadeleri kullanıldı. “Çocukların hayatlarını korumak ve acılarını hafifletmek için çaba göstermek bizim görevimizdir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, çocukların tıbbî ve beslenme bakımını sağlamak için Suudi Arabistan’a ait Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile birlikte çalışıldığı aktarıldı. DSÖ bir başka açıklamada ise Ağustos 2021’den bu yana Yemen’de 3 bin talasemi (Akdeniz Anemisi) ve genetik kan hastalığı bulunan hastaya destek verdiğini bildirdi. Söz konusu desteğin, İslâm Kalkınma Bankası ile ortaklaşa yürütüldüğü kaydedildi. BM’ye göre dünyanın en büyük insanî krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de nüfusun yüzde 80’i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.