Pehlivanlar er meydanı öncesi namaz için saf tuttu

665. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak üzere Edirne’ye gelen pehlivanlar, Cuma namazını Selimiye Camii’nde kıldı.
Er meydanına çıkmadan önce Selimiye Camii’ne gelen pehlivanlar ile güreşseverler, yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ve pehlivanlar, caminin avlusu ile bahçesinde saf tuttu. Namaz öncesi okunan mevlidin ardından Edirne Müftüsü Burhan Çakır dua etti. Selimiye Camisi Baş İmam Hatibi Yusuf Serenli, vaazında Kırkpınar’ın Edirne için önemli bir değer olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Vaazın ardından Cuma namazı kılındı.
AA