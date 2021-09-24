Yunanistan'a Cuma namazı tepkisi

Dışİşlerİ Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki azınlık okullarında dinî vecibeleri kısıtlayan kararına tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Yunan makamlarını, Batı Trakya’daki Türk azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dinî vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye dâvet ediyoruz.” ifadesi kullanıldı. Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, Bölge Eğitim Müdürlüğünce 22 Eylül’de Rodop ilindeki azınlık okullarına gönderilen genelgede öğrencilerin Cuma namazına gitmesinin engellendiği belirtilmişti. AA

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.