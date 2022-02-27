"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 53

Zelenskiy'den Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifine ret

27 Şubat 2022, Pazar 11:53
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını duyurmasının ardından tekrar kameraların karşısına geçen Zelenskiy, görüşmeler için Belarus’un seçilmesine tepki gösterdi.

Zelenskiy, müzakerelerin Minsk'te yapılmasının ancak Rusya'nın Belarus'tan saldırı yapmaması durumunda mümkün olabileceğine vurgu yaptı:

“Müzakerelerin, Ukrayna'ya saldırganlık göstermeyen başka lokasyonlarda yapılmasına açığız.”

Zelenskiy, Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, "Rus heyeti Gomel'e, buranın Ukrayna için herhangi bir anlam ifade etmediğini bilerek geldi" dedi.

Etiketler: Zelenskiy, Rusya, müzakere, Belarus
Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    27.2.2022 13:13:07

    Barış için yer beğenmemek, ŞAVAŞIN daha fazla UZAMASI ve ASKERİ ve Masum SIVIL HALKIN DAHA ÇOK kayıp vermesi ve daha çok sıkıntılarla boğuşması demektir. Bir an evvel bu ANLAMSIZ ve ACIMASIZ SAVAŞLAR DURSUN! BARIŞA ve SULH-U UMUMİYE GEÇİŞE BİR VESİLE OLSUN INŞAALLAH!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya geldi

"Ukrayna'da en az 64 sivil öldü"

Rus uçaklarına hava sahası yasağı kararı

Uydu internet sistemi Starlink Ukrayna'da kullanıma açıldı

Zelenskiy'den Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifine ret

Dualar barış ve huzur için

Biden: Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı ya da yaptırımlar

Askerler kışlalarına dönmeli

Kimin bu gazete?

Çeçenistan’la başladı, Ukrayna’ya dayandı

Ukrayna’da savaş var, bizde zam kuyruğu: 'Akaryakıt zamları ÖTV’den karşılansın'

Rusya: Tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi

Beşiktaş, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

Türkiye'de son 24 saatte 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 vaka gözlemlendi

ABD Savunma Bakanlığı: Rusya'nın sınırdaki askerlerinin yarısı şu anda Ukrayna'nın içinde

Türkiye, tarım krizi ile karşı karşıya

'Erdoğan ve Aliyev Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi'

AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları da devrede

Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı yükselmeye devam ediyor

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Herkes için demokrasi” diyoruz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Risale-i Nur'dan

Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmünde
Ahmet BATTAL

Fikrinizi rey zarfına hapsetmek isteyenlere
Faruk ÇAKIR

İki ‘özel’ mektup
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Ömer Faruk ÖZAYDIN

28 Şubat manzaraları
Genel

Çeçenistan’la başladı, Ukrayna’ya dayandı
Mehmet KARA

Hayat pahalılığına iktidarın bakışı!
Genel

Dualar barış ve huzur için

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.