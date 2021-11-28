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28 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Adil bir eğitim sistemi kurmak zorundayız

28 Kasım 2021, Pazar 19:55
Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (TÜZYEKSAV) Başkanı Erdal Kiziroğlu, “Tüm çocuklarımız için eşit, Âdil, kişisel farkları gözeten bir eğitim sistemi kurmak ve geliştirmek zorundayız” dedi.

Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (TÜZYEKSAV), Mektepli Gazete, Özgür Radyo ve EDUTEK Akademi bugün “Dijital Dünyada Eğitimde Fırsat Eşitsizliği” çalıştayını düzenledi. Çalıştayda, dijital dünyada eğitimde fırsat eşitsizliği konuşuldu. TÜZYEKSAV Başkanı Erdal Kiziroğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Geçmişte ülkelerin kalkınmalarının asıl belirleyici güçleri yeraltı kaynakları, bugün ise eğitimli insan gücüdür. Ülkeler artık eğitimi, ekonomilerinin lokomotifi olarak görmekte bu nedenle yeni yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Eğitim, eşitsizliğinin en önemli nedenlerinden biri gelir adaletsizliğinin giderilememesidir. Tüm çocuklarımız için eşit, âdil, kişisel farkları gözeten bir sistemi kurmak ve geliştirmek zorundayız. Dönüşümü yakalama şansımız yüksek. Bugün eğitimin geleceği açısından bir yol haritası oluşturabilir, eğitimi yönlendiren etkili çözümler ortaya koyabiliriz” 

Çalıştayın düzenleyicilerinden, Alaattin Dinç, MEB Şûrâsı’na ilişkin, “Bu iktidar dönemi, eğitimde fırsat eşitliğinin daha da bozulduğu, okullardaki makasın yüzde 70’lerin üzerine çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Bu nedenle eğitim kamusal, bilimsel, laik, demokratik olmalıdır. Toplumsal katılımın olabildiğince geniş olduğu yeni bir örgütlenme olmalıdır” dedi. 

Başarısızlığın itirafı

CHP Grubu Eğitim Danışmanı Ali Taştan’ın konuşması ise şöyle: “Türkiye’de eğitim sorunlarını hep birlikte bir araya gelmeden çözemeyiz. Renk, dil, din ayrımı yapmadan oturup konuşmaktan başka çaremiz yok. MEB kendi bakış açısıyla yaptı pek çok şeyi, tüm kararları aldı ama bundan sonraki süreçte çocuklarımız için iyi bir gelecek hazırlayacaksak bunu hep birlikte yapmaktan başka çaremiz yok.” 20. Millî Eğitim Şûrâsı’nın başlıkları arasındaki ‘fırsat eşitliğini’ değerlendiren Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Yıldız, “Trajik olan şey şu: 20 yıldır iktidarda olan bir parti var. ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ diye bir şura düzenliyor. Aslında bu, bir itiraf olduğu anlamına geliyor. Yani siz 20 yıldır iktidardasınız, bu eşitsizlikleri kendiniz yaratıyorsunuz ve üstüne bununla ilgili bir şura düzenliyorsunuz. Başarısızlığın bir itirafıdır diye düşünüyorum” dedi. Yıldız, “Eğitim hakkının tartışılması önemliydi ama bu başlıklarla değil. Belli ki iktidar, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ diyerek meseleyi bir tür kültürel sermaye tartışması, yani ebeveynlerin eğitim düzeyiyle ilgili bir tartışmaya indirmek istiyor. Şûrânın ayrı bir kanunda düzenleme hükümleri vardır. Onların hiçbirine uyulmadı. Bir yıl öncesinden çalışmaya başlanması gerekir. Sanırım Sayın Bakan’ın aklına bir proje geldi, ona meşruiyet sağlamak için şura organize ettiler” diye konuştu.

Ankara - anka

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