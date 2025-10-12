"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Üzümün sırları

Cenk ÇALIK
12 Ekim 2025, Pazar
Tefekkür Treni

​Selamün aleyküm kıymetli can kardeşlerim. Bugün sizerle Kur’ân’da adı geçen meyvelerden “üzüm”ü tefekkür etmeye çalışacağız. Kur’ân’da tam 12 ayette üzüm ismi geçer. Birisini hatırlayarak başlayalım: “Muhteşem bahçeler ve üzüm bağları” (Nebe Suresi: 32.)

​Üzümler kaç kardeş?

​Sorularla devam edelim. Sizce yeryüzünde Rabbimiz kaç çeşit üzüm yaratmıştır? 100 mü? 1000 mi? Yoksa 10000 mi? Şu ana kadarki araştırmalar 10000 çeşidin üzerinde üzüm yaratıldığını gösteriyor. Ülkemizde yaklaşık 1500 tür yetiştiriliyor. Dünya gelinde 72 milyon ton üzüm üretiliyor. Ülkemiz 4 milyon üretimle ilk altı içinde yer alıyor.

​Üzümün renkleri

​Peki, Rabbimiz kaç çeşit renkte üzüm yaratmış olabilir? Aklınıza hangi renkte üzümler geliyor? Birlikte düşünerek saymaya çalışalım. Beyaz, kırmızı, siyah, mavi, yeşil, mor ve altın olmak üzere benim aklıma yedi renk geldi. Bu renklerin dışında sizin de aklınıza gelen bir renk var mı?

​Allah bizi seviyor

​Çok çeşitli ve renkli yaratılması Rabbimizin rahmetini düşünmemiz için muazzam bir fırsat. Allah dileseydi üzümü hiç yaratmayabilirdi. Ya da tek bir çeşit yaratıp tadını tatlı değil son derece acı da yapabilirdi. Rabbimizin üzümü lezzetli ve tatlı yaratması biz kullarını sevdiğini göstermiyor mu?​

Şifa deposu

​Üstelik sağlık açısından çok sayıda faydası vardır. Antioksidan tesiri, kansere karşı koruması, hafızayı güçlendirmesi, kalp ve göze yararlı olması, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi, bakteri, virüs ve enfeksiyonlara karşı koruması ilk akla gelen faydalarıdır. Üzümün sağlık üzerindeki faydalarını düşünmek Rabbimizin üzümü ne kadar hikmetli bir şekilde yarattığını ispat ediyor.

​Üzümü kim yarattı?

​Tüm bu özellikleri üzüme veren ve yoktan var eden Allah’tır. Unutmalıyım ki hava, su, güneş gibi sebepler Allah’ın emri ve iznine tabidirler. Bazı kitap ve tv programlarında  “doğa ananın hediyesi”,“tabiatın mu’cizesi” gibi çok yanlış ve şirk içeren ifadeler kullanılmaktadır. Oysa üzüm de, onu besleyen toprak da, olgunlaştıran güneş de Allah’ın kudretiyle yaratılmıştır. Her bir aşama, O’nun koyduğu mükemmel düzen içinde gerçekleşir. Bu yüzden nimetin arkasındaki sebeplerin de yaratıcısı olan Allah’ı görmeli ve şükretmeliyiz. 

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

    Avrupa ile nükleer müzakere düşünmediğini açıklayan İran: ABD ile ''adil ve dengeli'' diyaloğa hazırız

    Hizbullah: Asla silah bırakmayacağız; bu bizim kırmızı çizgimizdir!

    Norveç, İsrail'i 5-0 yendi - Maç boyunca Filistin'e destek, İsrail'e öfke yağdı; binlerce kişi İsrail'i protesto etti!

    Gözler Mısır'daki 13 Ekim tarihli Gazze zirvesinde - Trump da katılacak

    Afganistan-Pakistan sınırında çatışma yaşandı

    Enflasyonda güzel haber yok

    En düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altın alınamıyor

    Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı

    Türkiye, Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti

    Kastamonu-Taşköprü'de tur midibüsü devrildi: 25 kişi yaralandı

    Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'e fırtına uyarısı!

    İsrail mallarına boykot sürecek - Ahlâkî bir zorunluluk

    Mansur Yavaş hakkında soruşturma talebi

    New York yönetimi sosyal medya şirketlerini dava etti

    "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu"

    İsrail 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyuyor

    Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın

    Ticaret savaşı yeniden alevlendi - Trump: Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman ve Eyüp Sultan
    Genel

    Afganistan-Pakistan sınırında çatışma yaşandı
    Genel

    Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı
    Genel

    Gözler Mısır'daki 13 Ekim tarihli Gazze zirvesinde - Trump da katılacak
    Genel

    Norveç, İsrail'i 5-0 yendi - Maç boyunca Filistin'e destek, İsrail'e öfke yağdı; binlerce kişi İsrail'i protesto etti!
    Genel

    Hizbullah: Asla silah bırakmayacağız; bu bizim kırmızı çizgimizdir!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Avrupa ile nükleer müzakere düşünmediğini açıklayan İran: ABD ile ''adil ve dengeli'' diyaloğa hazırız
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.