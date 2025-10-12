Üzümün sırları

Tefekkür Treni

​Selamün aleyküm kıymetli can kardeşlerim. Bugün sizerle Kur’ân’da adı geçen meyvelerden “üzüm”ü tefekkür etmeye çalışacağız. Kur’ân’da tam 12 ayette üzüm ismi geçer. Birisini hatırlayarak başlayalım: “Muhteşem bahçeler ve üzüm bağları” (Nebe Suresi: 32.)

​Üzümler kaç kardeş?

​Sorularla devam edelim. Sizce yeryüzünde Rabbimiz kaç çeşit üzüm yaratmıştır? 100 mü? 1000 mi? Yoksa 10000 mi? Şu ana kadarki araştırmalar 10000 çeşidin üzerinde üzüm yaratıldığını gösteriyor. Ülkemizde yaklaşık 1500 tür yetiştiriliyor. Dünya gelinde 72 milyon ton üzüm üretiliyor. Ülkemiz 4 milyon üretimle ilk altı içinde yer alıyor.

​Üzümün renkleri

​Peki, Rabbimiz kaç çeşit renkte üzüm yaratmış olabilir? Aklınıza hangi renkte üzümler geliyor? Birlikte düşünerek saymaya çalışalım. Beyaz, kırmızı, siyah, mavi, yeşil, mor ve altın olmak üzere benim aklıma yedi renk geldi. Bu renklerin dışında sizin de aklınıza gelen bir renk var mı?

​Allah bizi seviyor

​Çok çeşitli ve renkli yaratılması Rabbimizin rahmetini düşünmemiz için muazzam bir fırsat. Allah dileseydi üzümü hiç yaratmayabilirdi. Ya da tek bir çeşit yaratıp tadını tatlı değil son derece acı da yapabilirdi. Rabbimizin üzümü lezzetli ve tatlı yaratması biz kullarını sevdiğini göstermiyor mu?​

Şifa deposu

​Üstelik sağlık açısından çok sayıda faydası vardır. Antioksidan tesiri, kansere karşı koruması, hafızayı güçlendirmesi, kalp ve göze yararlı olması, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi, bakteri, virüs ve enfeksiyonlara karşı koruması ilk akla gelen faydalarıdır. Üzümün sağlık üzerindeki faydalarını düşünmek Rabbimizin üzümü ne kadar hikmetli bir şekilde yarattığını ispat ediyor.

​Üzümü kim yarattı?

​Tüm bu özellikleri üzüme veren ve yoktan var eden Allah’tır. Unutmalıyım ki hava, su, güneş gibi sebepler Allah’ın emri ve iznine tabidirler. Bazı kitap ve tv programlarında “doğa ananın hediyesi”,“tabiatın mu’cizesi” gibi çok yanlış ve şirk içeren ifadeler kullanılmaktadır. Oysa üzüm de, onu besleyen toprak da, olgunlaştıran güneş de Allah’ın kudretiyle yaratılmıştır. Her bir aşama, O’nun koyduğu mükemmel düzen içinde gerçekleşir. Bu yüzden nimetin arkasındaki sebeplerin de yaratıcısı olan Allah’ı görmeli ve şükretmeliyiz.