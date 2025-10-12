"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
“Allah neden yasaklıyor?”

Mehtap Yıldırım Yükselten
12 Ekim 2025, Pazar
Allah’ın bize olan sevgisi üzerine sohbet ederken, arkadaşımız Nisa Şahin, “Allah bizi çok seviyorsa neden yasaklar koymuş?” diye sordu. Nisa’ya teşekkür ediyoruz. Bazen bir arkadaşımızın sorduğu soru, birçok arkadaşımızın da aklından geçebiliyor. 

Allah bizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki, kimse bizi Allah’ın sevdiği kadar sevemez. Bunun için, bize zarar gelsin istemiyor. Biz O’nun en kıymetli eseriyiz. Allah bizi tehlikelerden korumak istiyor. Dikkat edersek, haram olan ne varsa, vücudumuza, psikolojimize, aile ve toplum hayatımıza zarar veren şeylerdir. Meselâ alkol haram. Çünkü sarhoş ederek insanın aklını iptal ediyor. Organlarına zarar veriyor. Aklı başında olmayan insan, çok büyük kötülükler yapabiliyor. Domuz eti yemek haram meselâ. İlmî araştırmalar da gösteriyor ki, bu hayvan çöplerle beslenen, kendi dışkısını bile yiyen bir hayvan. Dolayısıyla, Allah çok sevdiği kullarının temiz gıdalarla beslenmesini istiyor. Domuz eti insan vücuduna hastalık yapan bir besin. Bunun gibi hangi haramı araştırsanız arkasında bedenimize, kişiliğimize, toplumsal hayatımıza zararlı hâller çıkar. İçinde bulunduğumuz toplumda da kurallar ve yasaklar vardır. Evde, okulda, trafikte, uçakta, neredeyse her yerde. “Ben emniyet kemeri takmayacağım, ben böyle daha rahat ediyorum” diyen bir sürücü, emniyet kemeri takma kuralına uymadığı için ilk önce kendini canını tehlikeye atmış olur. Diğer sürücüler de kurallara uymasa, kimisi kırmızıda geçse, kimi ters yönden gitse ortalık karışır, her yerde kaza, ölü ve yaralılar olurdu. Yasaklar ve kurallar, düzen ve güvenliği sağlıyor. 

Kur’ân-ı Kerîm aynı zamanda bizim dünyada en mutlu ve en güvenli şekilde yaşayabilmemizin yazılı olduğu kanunlar kitabıdır. Allah bize Kur’ân’da haramları ve helalleri bildirmiştir. Bunlara uyduğumuz zaman dünyada ve ahirette mutlu oluruz. Kimse “Bu yasak benim hürriyetimi kısıtlıyor” diyemez. Doktor “Şu gıdaları yeme, sana dokunur” dese, bizim kötülüğümüz için midir? Tabiî ki hayır. Sağlığımız ve iyiliğimiz içindir. Allah, bizim vücudumuzu, ruhumuzu bizden daha iyi bilen Mucidimizdir. 

Bütün yasakları yani haramlarla ilgili kuralları bizi çok sevdiği için koymuştur. 

