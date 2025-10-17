Ürküten sonuçlar: Suça sürüklenen çocuk sayısı 202 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülkede suça sürüklenen çocuk sayısındaki endişe verici artışı gözler önüne serdi.

Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize? Yalnızca 2024 yılında 202 bin 785 çocuk, suç işlediği iddiasıyla güvenlik birimlerine getirildi; bu, bir önceki yıla göre yüzde 13’lük bir artış demek. Çocukların karıştığı suçların başında yaralama (%40.4), hırsızlık (%16.6) ve uyuşturucu (%8.2) geliyor. Cumhuriyet’in haberine göre uzmanlar, suç oranındaki bu yükselişin temel sebebinin sosyal ve ekonomik problemler olduğunu belirtiyor. Raporda, 3.2 milyon çocuğun okul dışında kaldığı Türkiye’de, organize suç örgütlerinin ceza indiriminden yararlanmak için çocukları tetikçi olarak kullandığı vurgulandı. Rapor, eğitim, adalet ve sosyal hizmet kurumları arasındaki kopukluğun, çocukları koruyacak sosyal ağları yok ettiğini gösteriyor. Haber Merkezi

