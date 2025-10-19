"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

İncir ne söyler?

Cenk ÇALIK
19 Ekim 2025, Pazar
Tefekkür Treni

“Zeytine ve incire and olsun!” Bu ayeti daha önce duymuş muydunuz can kardeşlerim? Kur’ân-ı Kerîm’de İncir sûresinde geçiyor. Kur’ân-ı Kerîm’in 95. suresi Tin Suresidir. Tin, incir demektir. Rabbimiz ilk ayette zeytin ve incire yemin ediyor. Sizce bu yemin ne manaya gelir? Bu yeminden ne anlamamız gerekir? Birlikte düşünelim mi?

Yeminin mesajları

Meselâ insanlar neye yemin eder? Sıradan mı yoksa önemli konuları mı? Önemli konular dediğinizi duyar gibiyim. Demek ki incir çok önemli mesajlar içeriyor ki üzerine yemin ediliyor diye düşünebiliriz. Bir soru daha sorarak düşünmeye devam edelim. Yemin ifadesini okuduğumuzda ya da duyduğumuzda dikkatimiz nasıl etkilenir? Evet yeminler çok önemli konular içerdiğinden dikkatimizi çeker. Önceki hâlimizden çok daha iyi dinler ve öğreniriz.

İncirin dersleri

İncirden kanaat dersi almayı hiç düşündük mü can kardeşlerim? Kanaatin arka planında şefkat, fedakârlık gibi çok sayıda hikmetli dersler de var. Bediüzzaman Dede bu konuda bize çok önemli tefekkür penceresi açar: “İncir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine hâlis süt vermesi, bilbedâhe nihayetsiz Rahîm, Kerîm, Şefîk bir Zâtın hesâbıyle hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar.”

Şefkatli bir anne: incir

Ağaçları bir anne, meyveleri de evlat olarak hiç düşündük mü can kardeşlerim? Bizim annelerimiz gibi incir de yavrularını çok seviyor, her türlü fedakârlığı gösteriyor. Kendisi çamur yerken yavrularına süt içirmesi, ne kadar şefkatli olduğunu ispat ediyor. Tabiî ki her varlık gibi incirleri de yaratan Rabbimizdir. İncirde gördüğümüz şefkat, fedakârlık, cömertlik doğrudan Rabbimizin emir ve iradesiyle olur. Bu hakîkat Rabbimizin bize karşı gösterdiği şefkat ve merhametinin de apaçık bir işaretidir. Bundan sonra incir ya da bir ağaç gördüğümüzde Rabbimizin bizi sevdiğini, şefkat ettiğini düşünmeye ne dersiniz can kardeşlerim?

