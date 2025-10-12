"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

12 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Ya tutarsa?

Elifnur ÇALIK
12 Ekim 2025, Pazar
Vız vız Arı kitap setini okumaya devam ediyorum. Havalar soğudu ama siz sıcacık bir yaz günü hayal edin. Vız vız çok terlemişti. Bir yaprak buldu. Altına girdi. Şöyle söyledi: “ Allah’ım! Güneşin de hoş, gölgen de” O sırada “Lay lay lom” diye ses duydu. Nasreddin Hoca geldi. Birbirlerine “ Merhaba!” dediler. Bu sıcak havada hocanın elinde yoğurt olması vız vızı hayrete düşürdü. Merakla elindeki mayalı yoğurdu ne yapacağını sordu. Nasreddin Hoca: “Göle yoğurt mayası çalıyorum” deyince iyice şaşırdı vız vız. “Nasıl yani? Göl maya tutar mı hocam? diye tekrar sordu Vız vız. “Ya tutarsa?” cevabını alınca ikisi de gülüştüler. 

Ben de Nasreddin Hoca ile ilgili bir fıkra anlatayım. Nasreddin Hoca bir gün eşeği ile geziyormuş. Eşeğinden düşmüş. Çocuklar ona yardım etmek istemiş. Nasreddin Hoca “Zaten inecektim” demiş. Siz de Nasreddin Hoca’yla ilgili fıkra biliyor musunuz can kardeşlerim?

Okunma Sayısı: 221
