Faal çocuklar

Faaliyet Köşesi

Manisalı çocuk ve genç Nur talebeleri yeni döneme büyük bir sevinçle başladı.

Çocuklarımızın bu iman derslerine özlem, sevinç, coşku, bitmek bilmeyen istek ve arzu ile koşmaları Bediüzzaman Hazretlerinin şu satırlarını hatırlatıyor: “Risale-i Nur’un küçük ve masum şakirtlerinden 50-60 talebelerin yazdıkları nüshaları bize de gönderilmiş. Hem o masum şakirtlerin bazılarını isimleriyle kaydettik. Meselâ Ömer 15 yaşında, Bekir dokuz yaşında, Hüseyin 11 yaşında, Hafız Nebi 14 yaşında. Bunların bu zamanda bu ciddi çalışmaları gösteriyor ki Risale-i Nur’da öyle manevî bir zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteplerdeki çocukları okumaya şevkle sevk etmek için icat ettikleri her nevî eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki bu çocuklar böyle hareket ediyor hem bu hâl gösteriyor ki, Risale-i Nur kökleşiyor inşallah daha hiçbir şey onu koparamayacak ensâl-i âtiyede devam edecek. (Tarihçe-i Hayat)

Bizler de çocuklarımızın bu gayretini isteklerini gücümüz yettiği kadar derslerle karşılamaya çalışıyoruz. Hizmetimizin yıllardır her yaş grubu için ayrı ayrı programlanan çocuk derslerimize okulların açılmasıyla tekrar başladık. Umumî ders günlerimizde dershaneye gelen çocuklara Kur’ân-ı Kerîm okutma ve sure talimi ile birlikte ödevlerine yardımcı olma desteği sağlanmaktadır. Cuma akşamları üç grup olarak planlanan derslerimizde ilkokul grubuna Risale-i Nur dersi ile atık materyallerden oyunlar hazırlama, taş boyama, kavanoz boyama, halı dokuma gibi elişi etkinlikleri yaptırıyoruz. Özel okuma saati ve ikram saatimiz oluyor. Ayrıca ayda bir Cumartesi günü ilkokul grubuna bir günlük okuma programı yapılmaktadır.

Ortaokul grubumuza her Cumartesi akşamı Risale-i Nur dersimiz oluyor. Bunun dışında ortaokul grubumuza özel okuma ve Kur’ân’ı Kerîm dersi, adab-ı muaşeret dersleri, Altın Prensipler kitap tahlili, Sahabe hayatları ve elişi etkinlikleri (takı tasarımı, nakış yapma, makrome, boyama etkinlikleri, dikiş atölyesi) yapılmaktadır.

Lise grubuna ise Risale-i Nur derslerinin yanında, elişi etkinlikleri ve mutfak etkinliklerimiz oluyor. İki haftada bir Pazartesi akşamı lise ve üniversite grubuna müzakereli Risale-i Nur dersimiz vardır.