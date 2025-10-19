"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Hayvanlar da dua eder mi?

Mehtap Yıldırım Yükselten
19 Ekim 2025, Pazar
Sor Bakalım

Bu köşede siz can kardeşlerimizden gelen sorulara yer veriyoruz. Bu hafta Manisa’dan bir kardeşimiz, “Hayvanlar neden insanlar gibi dua etmiyor da zikrediyor?” diye sordu. Canlı ve cansız her varlık kendine özel diliyle dua eder, aynı zamanda zikreder. Yani Allah’ı tesbih eder. Risale-i Nur eserlerinde biz her sorumuzun cevabını bulabiliyoruz. Orada dua konusunda da merak ettiğimiz her şey var. Meselâ duanın çeşitleri olduğu yazıyor. 

Üç çeşit dua var

1. İstidat lisanıyla yapılan dua: Her canlının yaradılışındaki kabiliyetine göre fıtrî duası vardır. Meselâ küçücük bir tohum, “Allah’ım izin ver, toprağa tutunup büyüyüp gelişeyim, ağaç olayım, Senin isimlerini yeryüzüne ilân edeyim” diye dua eder. Bir arı bal yapmak için dua eder, bir tavuk ise yumurta. 

2. İhtiyaç lisanıyla yapılan dua: Bütün varlıklar hâl diliyle ihtiyacına göre dua eder. Meselâ açlık hissi tüm midelerin bir duasıdır ve Allah tüm midelere özel rızıklar gönderir. 

3. Izdırar lisanıyla dua: Bu dua da, şiddetli bir şekilde, tam bir ihtiyaç hâlinde, içten gelerek samimî yapılan bir duadır ve makbuldür. Çünkü zor ve çaresiz bir durumda, her şeyden umudunu kesmiş bir anda yapılmıştır. Tıpkı Hz. Yunus’un (as) balığın karnında yaptığı dua ve sonucunda kurtulması gibi.

Arkadaşımızın sorusuna dönecek olursak, dua deyince aklımıza ilk önce biz insanların ellerimizi açıp Allah’a hâlimizi anlatmamız, af dilememiz, isteklerimizi söylememiz gelse de,  aslında tüm varlıkların Allah’a dua ettiğini öğreniyoruz. Hatta kâinattan Allah’a devamlı olarak dualar ve zikirler yükseliyor. Çünkü her varlık fıtrî olarak Allah’a yönelmiştir ve O’na muhtaçtır. Tabiî ki hayvanlar da buna dahildir. Yani hayvanlar da hem dua eder, hem de her birinin Allah’a yaptığı zikirleri, tesbihleri vardır. Kedinin mırmırları, kuşların ötüşü, böceklerin vızıltısı onların zikirleridir. Hayvanların sabahları yiyecek araması, onların dualardır. Koyun, keçi ve ineklerin yeşil ot yiyip bembeyaz süt vermesi, onların dua ve zikirlerinin sonucudur. 

Bir hayvan bir insana gelip “karnım çok aç” diyemez. Ama onun aç olduğunu bilen Allah onun duasına cevap verir. Bir hayvanın bir yeri acısa, karnı ağrısa, bizim gibi “Bir doktora gideyim” diye düşünemez. Ama onun hâlini gören Allah, ona şifalı bir ot yedirir veya iyi bir insan çıkarır karşısına ya da bir veteriner gönderir.  

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

    Teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri var

    BM raportörlerinden Lübnan açıklaması: 'İsrail, ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırıyor'

    Mahkemeden ilgili kurumlara: 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi durdurulsun' yazısı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden "iki yüzlü" tavır: Rusya'yı anında men ederken, İsrail'i korumaya devam diyor!

    Kazakistan’da zam yasağı

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi

    Düşük enflasyon hayal, yüksek faiz gerçek

    Gıda silâh olarak kullanılmasın

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”

    Meksika'daki selde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

    "Artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanı geldi"

    MB şikayetçi - BKM'de usulsüzlük soruşturması: BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'ın olduğu 7 zanlı tutuklandı

    Bediüzzaman’ın siyasetle ilişkisi-2

    İşkencelerden dolayı artık göremeyen Mahmud Ebu Ful tedavi için destek bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.