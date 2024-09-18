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18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Balıkesir’de ‘askıda kırtasiye’ uygulaması yoğun ilgi gördü

18 Eylül 2024, Çarşamba
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde “askıda ekmek” ve “askıda yemek” uygulamasının ardından bir işletmecinin başlattığı “askıda kırtasiye” uygulaması da ilgi gördü.

Uygulamayı üç yıldan beri devam ettirdiklerini anlatan işletmeci Tuncay Civelek, bu güne kadar 170 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Civelek, uygulamayla ilgili şunları söyledi: “4 yıldır burada hizmet veriyoruz. Çeşitli faaliyetlerimiz var. Fotokopi olsun, bütün kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz herkesin. Askıda kırtasiye kampanyamız var. 3 yıldır devam ediyor. Yoğun bir talep görüyor. Bu sene hemen hemen nereden baksan 50-60 bin liralık bir talebimiz oldu. Yardım edildi. 60 bin liralık bir yardım edildi. Bunun 55 bin lirasını ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Gayet  memnun karşıladılar. Yakın esnaflarımızdan, çevre ilçelerden, diğer illerden bayağı destek aldık. Uygulamaya devam ediyoruz. Hemen hemen 3 yılda 170 bin lira civarında bir yardım toplandı. Ve bunu dağıttık. Kampanyamız devam edecek.”

Balıkersir - anka

 

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