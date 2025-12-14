Kitap ayracı yapalım mı?

Sevgili can kardeşlerim, biz arkadaşlarımızla kitap ayracı yaptık. Kitap ayracımızı Mevlâna Haftası sebebiyle, Mevlâna temalı hazırladık. İsterseniz siz farklı şekillerde kendiniz çizebilirsiniz. İstediğiniz resmin çıktısını alıp boyayarak da yapabilirsiniz. Gelelim malzemelere ve tarifine.
Malzemeler:
• Renkli karton
• Makas
• Delgeç
• İp veya kurdele
• Keçeli kalemler
Yapılışı:
Kartondan uzun bir şerit kesin. Üst köşeleri isterseniz yuvarlayın. Delgeçle üst kısmına bir delik açın. Dilediğiniz resmi çizin ve süsleyin. Biz Mevlâna çizerek, Mevlâna’nın sözleri ile süsledik. Açtığınız delikten ip veya kurdeleyi geçirip düğümleyin. Kitap ayracınız hazır.