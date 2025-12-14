Kitap Köşesi

Vız vız, tam çiçek özü toplayacakken zıp zıp geldi “Beraber çiçek özü toplayalım mı?” diye sordu. Vız vız kabul etti. Zıp zıp kendisini beklemesini söyledi ama iş beklemez diyerek vız vız yola devam etti. Bir anlık dikkatsizliği sebebiyle uzun bacağa çarptı. Uzun bacağı görmek Vız vız’ı şaşırttı. Uzak yerlere göç ettiğini sanmıştı Vız vız. Neden gitmediğini sordu. Kısa bir şakalaşmadan sonra “Ben kalacağım çünkü vatanımı çok ama çok seviyorum” diyen uzun bacak vatan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Benim de vatan sevgisiyle ilgili bir hatıram var. Filistinli kardeşlerimize yapılan zulümler beni çok üzüyor. Anneme bir keresinde sordum. “Filistinli kardeşlerimiz neden Türkiye’ye gelmiyor?” dedim. Annem “Onların vatanı orası” dedi. Herkesin en rahat ettiği, en mutlu olduğu yerin kendi vatanı olduğunu düşündüm. Sizin de vatan sevgisi ile ilgili bir hatıranız var mı can kardeşlerim?