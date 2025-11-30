Dağların süper sporcusu: Dağ keçisi

Hayvanlar Âlemi

Hey! Yukarı bak, buradayım! Ben dağın en dik kayalıklarında yaşayan dağ keçisiyim. Gel, kendimi sana anlatayım. Ben kayalık ve taşlık yerlerde yürürüm. Tırnaklarım özeldir, buzda ve taşta kaymam. Kışın karın üzerinde tek sıra halinde yürür, enerji tasarrufu yaparız.

Süper sporcu

Çok çevik ve güçlü bir sporcuyum. Bir seferde 2–3 metre yukarı, 6–7 metre ileriye zıplayabilirim. Hem koşar hem tırmanırım. Hem erkek, hem dişi dağ keçilerinde boynuz vardır. Erkeklerinki daha uzun ve güçlüdür, 25–30 cm’ye kadar uzayabilir. Görme ve koku duyum çok iyidir. Tehlikeyi hemen fark ederim ve yiyecekleri kokusuyla bulurum.

Bitkilerle beslenirim

Ben otçulum. Kışın ağaç ve yosun, yazın ise taze dağ bitkileriyle beslenirim. Su ihtiyacımı da yiyeceklerden karşılarım. Biz hayvanlar da bu dünyanın bir parçasıyız. Bizi sevmek, korumak, sahip çıkmak sizin vazifeniz. Unutma, biz Allah’ın sessiz kullarıyız ve Allah’ın size emanetleriyiz. Belki bir gün dağda görüşürüz, şimdilik hoşça kal dostum.