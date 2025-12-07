Hayat yardımlaşmadır

Kitap Köşesi

Vız vız, yanlışlıkla bir gergedana çarptı. Özür diledi ve oradan ayrıldı. Sonra “İmdat!” diye ses duydu. Bir fil “Kurtarın beni bu acıdan!” diyordu. Vız vız file ne olduğunu sordu. Meğer filin ayağı taşlara sıkışmış. Vız vız file beklemesini söyleyerek gergedan’dan yardım etmesini rica etti. Sonra gergedan geldi ve taşları kırdı. “İşte hayat mücadele değil, bir yardımlaşmadır!” dedi sevinçle Vız vız. Benim de yardım etmekle ilgili bir hatıram var. Kur’ân kursunda arkadaşlarımla birlikte oyun oynuyorduk. İsmail yanlışlıkla yerde bulunan legoya takıldı ve düştü. Hemen arkadaşıma yardım etmek istedim. Ayağa kalkmasına yardımcı oldum. Yapmaya çalıştığım iyilik hem beni hem de arkadaşımı mutlu etti. “Yaşasın yardımlaşma!” diye içimden geçirdim. Yardımlaşmakla ilgili sizin de bir hatıranız var mı can kardeşlerim?