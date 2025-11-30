Vız vız arı su aygırının ağzında

Kitap Köşesi

Vız vız arının maceralarını heyecanla okumaya devam ediyorum. Vız vız ve arkadaşı Petek çok yorgundu. Taşlara oturduğunda hava karardı. Bir yolu takip ederken ıslak bir boru gördüler. “Çok kötü kokuyor” dedi Vız vız. Hemen buradan çıkmak istediler. Çıkışın kapalı olduğunu görünce paniklediler. Bir açıklık fark edince hemen oradan çıktılar. “Yaşasın! Temiz hava!” diyerek çok mutlu oldular. Geriye dönüp nereye girdiklerine baktılar. Su aygırının içine girdiklerini anladıklarında ikisi de gülmekten kendilerini alamadı.

Yanlış yerde olmakla ilgili ben de bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Bir kere sınıfta arkadaşımla oyun oynuyorduk. Ellerimi yıkamak için lavaboya gittim. Çıktığımda yolu karıştırdım. Arkadaşım beni sınıfta beklerken ben yanlışlıkla bahçeye çıktım. Yanlış yerde olduğumu anladığımda hemen sınıfın yolunu tuttum. Sınıfa ulaştığımda “Oh” demekten kendimi alamadım. Sizin de yanlış yerde olmakla ilgili bir hatıranız var mı can kardeşlerim?