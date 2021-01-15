"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Bediüzzaman hayatı boyunca tebliğ etti

15 Ocak 2021, Cuma
Demokrat Eğitimciler Derneği tarafından internet üzerinden düzenlenen seminerde konuşan ilâhiyatçı yazar Şemseddin Çakır, “Bediüzzaman, zamanın dehası, eşsiz güzel insanı ve peygamber vârisidir” dedi.

HABER: SEDAT SERDAR
sedatserdar@yeniasya.com.tr 

2 Ocak Cumartesi günü Demokrat Eğitimciler Derneği tarafından zoom üzerinden “Risale-i Nur Eğitimi ile Tebliğ” konulu bir seminer tertip edildi.

Seminere iştirak edenlere hitap eden eğitimci ve araştırmacı yazar Ş. Şemseddin Çakır özetle şunları söyledi:

“Bu konuşmamda rol modelimiz ‘Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’dir’(ra). Zîra o, bütün insanlığa ışık tutan, özü-sözü doğru bir numune-i imtisaldir. Bunun için biz de bu konuda Bediüzzaman’ı ve onun eşsiz eserleri olan ‘Risale-i Nurlar’ı takdim ediyoruz. Bediüzzaman, zamanın dehası, eşsiz güzel insanı, en büyük âlimi olup, Peygamber Efendimiz’in (asm) son vârisi’dir. Bediüzzaman Said Nursî; hayatı doğuşundan, vefatına kadar eğitim ve tebliğ olup, büyük velilik makamında olan bir zattır. Bedüzzaman’ın (ra) telif ettiği 600 bin sayfalık Kur’ân tefsiri Risale-i Nur, aynı zamanda emsalsiz bir eğitim ve tebliğ metodudur. Bu hususiyetinden dolayı Risale-i Nur, günümüzde dünyada milyonlarca insanın eğitim aldığı müstesna bir tefsir-i Kur’ânî’dir. Çünkü, zengin, fakir, rütbeli, rütbesiz v.s. gibi çeşitli statü, sınıf ve çeşitli yaşlardaki geniş halk kitlelerine tesirli bir şekilde hitap etmektedir”

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu zulme dur deyin

    AB - Türkiye uçurumu çok büyüdü

    HRW: Çin’de en karanlık dönem

    Koca'dan liderlere 'aşı' daveti

    Çiftçiye girdi fiyatlarında indirime gidilmeli

    Odun yakma zamanı

    İstanbul Valiliği'nden uyardı: Kar, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşüne dikkat!

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Kudüs ve Mescid-i Aksa çağrısı

    Türkiye'den Norveç'e 'terör' tepkisi

    Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 962 vaka ve 170 ölüm gözlemlendi

    AVM’ler banka kıskacında

    E-ticaret dolandırıcılığına dikkat!

    Mobil uygulamalara 111 milyar dolar

    ABD'de ölü sayısı 400 bine yaklaştı

    Bankalara faiz isyanı

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

    “İslamabad Deklarasyonu”

    İsrail güçleri 41 Filistinliyi gözaltına aldı

    Papa Kovid-19 aşısı oldu

    Meteorolojiden 'kuvvetli ve yoğun kar' uyarısı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Madem öyle, niye hâlâ oradasınız?
    Cevher İLHAN

    “İktidarda kalmak” uğruna…
    Süleyman KÖSMENE

    Kin değil, kan değil; af günü
    Genel

    Bu zulme dur deyin
    Ahmet BATTAL

    Hava oyunu
    Faruk ÇAKIR

    Rahmet yağdı
    Şükrü BULUT

    Türkiye muhalefetinin doğrularını biliyor muyuz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sarıkamış üzerinden Enver Beye düşmanlık
    Risale-i Nur'dan

    Âyetler, ülfet perdesini deler atar
    Fatih Yokuş

    Allah rızası için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.