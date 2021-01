Bediüzzaman hayatı boyunca tebliğ etti

Demokrat Eğitimciler Derneği tarafından internet üzerinden düzenlenen seminerde konuşan ilâhiyatçı yazar Şemseddin Çakır, “Bediüzzaman, zamanın dehası, eşsiz güzel insanı ve peygamber vârisidir” dedi.

2 Ocak Cumartesi günü Demokrat Eğitimciler Derneği tarafından zoom üzerinden “Risale-i Nur Eğitimi ile Tebliğ” konulu bir seminer tertip edildi.

Seminere iştirak edenlere hitap eden eğitimci ve araştırmacı yazar Ş. Şemseddin Çakır özetle şunları söyledi:

“Bu konuşmamda rol modelimiz ‘Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’dir’(ra). Zîra o, bütün insanlığa ışık tutan, özü-sözü doğru bir numune-i imtisaldir. Bunun için biz de bu konuda Bediüzzaman’ı ve onun eşsiz eserleri olan ‘Risale-i Nurlar’ı takdim ediyoruz. Bediüzzaman, zamanın dehası, eşsiz güzel insanı, en büyük âlimi olup, Peygamber Efendimiz’in (asm) son vârisi’dir. Bediüzzaman Said Nursî; hayatı doğuşundan, vefatına kadar eğitim ve tebliğ olup, büyük velilik makamında olan bir zattır. Bedüzzaman’ın (ra) telif ettiği 600 bin sayfalık Kur’ân tefsiri Risale-i Nur, aynı zamanda emsalsiz bir eğitim ve tebliğ metodudur. Bu hususiyetinden dolayı Risale-i Nur, günümüzde dünyada milyonlarca insanın eğitim aldığı müstesna bir tefsir-i Kur’ânî’dir. Çünkü, zengin, fakir, rütbeli, rütbesiz v.s. gibi çeşitli statü, sınıf ve çeşitli yaşlardaki geniş halk kitlelerine tesirli bir şekilde hitap etmektedir”