Bir soruyla üniversiteli olunacak

Prof. Dr. Cem Say üniversiteye girişte barajın kaldırılmasına ilişkin, “Bir matematik sorusunu doğru yapan, üniversiteye yerleşebilecek. Ama öyle üniversiteler var ki bu karara muhtaç” dedi.

Eğitim sistemimizin sorunu baraj değil niteliktir

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversiteye giriş sınavlarındaki baraj puanı uygulamasını kaldırmasına akademisyenlerin tepkisi sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, kararı değerlendirdi. “Bu kararın gerekçesi ne? Geçen sene neden öbür türlüydü, bu sene neden böyle” sorularını yönelten Prof. Dr. Say, “Sistem neden yapboz gibi? Neden her sene ya da 3 senede bir sistem değişikliğine gidiliyor? Bir eğitim sistemi günlük gelişmelere ve değişmelere göre neden değişsin? Vaktiyle vardı bu, şimdi neden yok? Mantığı görmekte zorlanıyoruz” dedi.

Diken’e konuşan eğitim uzmanı Cihat Şener’e göre ise kararın arkasındaki ana neden şöyle: “Vakıf üniversiteleri, üniversitelerin boş kalmamasını istedi. Bunun için de baraj puanının kaldırılması gerekiyordu, kaldırıldı. ‘Sisteme faydalı bir şey yapalım’ düşüncesiyle alınmadı bu karar. Tamamen vakıf üniversiteleri gözetildi.”

“MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI NE İŞ YAPIYOR”

Prof. Dr. Say, “İşin üzücü tarafı, üniversite sınavına giren insanlar uzaydan gelmiyor. 12 yıl boyunca ilk ve ortaöğretim öğrenimi görüyor. Yeni sisteme göre, bir matematik sorusunu doğru yapan öğrenciler üniversitelere yerleşebilecek. Bunu yapamayan çok insan var. Millî Eğitim Bakanlığı ne iş yapıyor? Sistem uzun süre değiştirilmemeli, ama öyle üniversiteler var ki bu karara muhtaç” diye konuştu.

İstanbul - anka