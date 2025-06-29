Bu yaz, kalbine Kur’ân’ı yaz

Bir Kavram

Selamün Aleyküm Can Kardeşlerim, Pazartesi günü camilerde yaz okulu başlıyor. “Bu yaz, gel sen de kalbine Kur’ân’ı yaz” sloganımız ile günlerimizi nurlandıralım. Yaz tatilimizde Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrenmeyi hedeflerimiz arasında birinci sıraya koyalım. Okumayı bilenlerimiz ise daha fazla Kur’ân okuyarak ilerletmeye gayret edebilir. Her Müslümana farz olan ilim öğrenmek de bir ibadettir. Hele ki bu sıcaklarda ilim öğrenmek için evinden çıkıp camilere, dershanelere giden siz değerli arkadaşlarımız için bol bol sevap yazılacaktır. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Küçük yaşta ilim öğrenmek, taşa yazı nakşetmek gibidir. Büyük yaşta ilim öğrenmek ise suya yazmak gibidir.” (Mecmau’z-Zevaid, 1/125)



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