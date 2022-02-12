2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılmasını değerlendiren CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “Eğitim sistemimizin sorunu baraj değil niteliktir” dedi.

Karabıyık, ”Getirilen yeni sistemlerle kaldırılan sistemlerin gerekçeleri aynıdır. 20 yıllık AKP iktidarında diploma odaklı eğitim planlaması, yetkinlik odaklı planlamanın önüne geçmiş, nitelikli eğitim ve istihdam arasında bağ kurulamamıştır. Yetkinlik geliştirmeye açık, nitelikli eğitim sadece dar bir azınlığın erişebileceği ayrıcalık haline gelmiştir. Çocuklarımız nitelikli eğitime erişen azınlık ve bu eğitim imkanlarına erişemeyen çoğunluk olarak ayrıştırılmıştır. Kamusal bir hizmet olan nitelikli eğitim satın alınır olmuştur. Nitelikli ve parasız okulların oranı hızla azalırken, öğrencilerinin yeterliklerine katkı sağlamayan okulların sayısı arttırılmıştır. Veli ve öğrencilere “kendi çözümünü kendin bul” politikası uygulanmıştır” dedi. Dünyaya entegre olabilmenin, nitelikli ve becerikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi ile mümkün olduğunu söyleyen Karabıyık, “Üniversiteler boş, mezunları ise işsiz kalmıştır” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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