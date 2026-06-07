Bitkiler de konuşur

Bitkilerin Dünyası

“Bitki nasıl konuşabilir ki?” dediğini duyar gibiyim. Biliyor musun, aslında kâinattaki herşey konuşur. Daha önce hiç ormana gidip tabiatın sesini dinledin mi?

Kuş cıvıltıları ve diğer hayvanların sesleri dışnda oldukça sakin gözükür. Ama ayaklarının altında çok daha farklı bir dünya yatar. Nebatat kendi arasında gizlice konuşup fısıldaşır, besinlerini paylaşır ve yardımlaşır. Ağaçların ve diğer bitkilerin kökleri yerin altında devamlı irtibat halindedir. Anne ağaçar yavrularını kökleri aracılığıyla besler.

Zararlı bitler bir bitkiyi sardığında diğer bitkilere hemen yeraltından haber gönderilir, böylece diğerleri de savunmaya geçerler. Kâinattaki her şey gibi bitkiler de yardımlaşma ve dayanışma ile yaşarlar. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz olduğu kesin.

Ne dersin?