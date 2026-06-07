İletişimci karıncalar

Renkli Düşünceler

Rusya’da yapılan deneylerde, karıncaların da kendi aralarında haberleşme sağladıkları tesbit edilmiş.

Su dolu bir küvetin içine, su üzerinde yüzen ve bir ucunda arpa tanesi bulunan bir labirent yerleştirilmiş. Bu labirentin başına yerleştirilen bir karınca, arpa tanesini buluncaya kadar, deneyerek bulduğu her dönüşü ezberleyerek, yiyeceğe ulaşmış. Sonra bu karıncanın yanına birkaç tane daha karınca konmuş. Daha sonraki sonuç, araştırmacıları çok şaşırtmış. Çünkü yeni karıncalar yollarını hiç şaşırmadan arpa tanesini bulmuşlar.

Araştırmacılar bunu karıncaların kendi aralarında henüz tesbit edilemeyen bir dille anlaştıklarına bağlıyorlar. Tıpkı arıların dans ederek birbirleriyle anlaştıkları gibi… Zaten karıncaların da bu kadar düzenli ve çok çalışmaları için mutlaka haberleşmeleri gerekir. Peki, bu karıncalara bu iletişimi sağlatan kimdir? Biraz düşünmeye ne dersiniz?