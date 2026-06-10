Çiftçiler isyan etti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut Mahallesi’nde buğday hasadı yapan üreticiler, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları sebebiyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, gübre, mazot, tohum ve yem fiyatlarının sürekli yükseldiğini, buna karşın ürünlerinin maliyetinin altında fiyatlarla alıcı bulduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Hayvancılık ve tarımla uğraşan Mehmet Öztürk, bu yıl üretimden zarar ettiklerini belirterek, “Buğdayın maliyeti yaklaşık 25 lirayı buldu. Şimdi ise ürünümüzü 15-16 liraya satmaya çalışıyoruz. Ektiğimizin karşılığını alamıyoruz. Çiftçi çok kötü durumda. Dededen babadan kalan mesleği sürdürüyoruz ama artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi. 50 yıllık çiftçi olduğunu söyleyen Şükrü Öztürk ise üreticilerin yalnız bırakıldığını söyledi. Gübre ve mazot fiyatlarının çiftçinin taşıyamayacağı seviyelere ulaştığını belirten Öztürk, “Buğdayın maliyeti en az 25 lira. Çiftçi bunu 16 liraya satarsa nasıl ayakta kalacak? Üreticinin kâr etmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı. Aydın - Anka

Okunma Sayısı: 315

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.