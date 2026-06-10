Uyuşturucu tehdidi büyüyor

Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansının (EUDA), AB üyesi 27 ülke ile Türkiye ve Norveç’ten elde edilen verilere dayanan “2026 Avrupa Uyuşturucu Raporu” Brüksel’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı

Uyuşturucu pandemisi Raporda, uyuşturucu kaynaklı ölümlerin büyük bölümünün birden fazla maddenin birlikte kullanımından kaynaklandığı belirtilirken son yıllarda piyasaya sürülen “yeni sentetik opioidlerin” uzmanların en fazla endişe duyduğu maddeler arasında yer aldığı aktarıldı. Avrupa’da uyuşturucu piyasalarının daha karmaşık ve öngörülemez hale geldiğine dikkat çekilen raporda, Avrupa’da aşırı doz sebebiyle can veren sayısının 2024 yılında 7 bin 600’ü aştığı, yüksek etki gücüne sahip yeni sentetik opioidlerin yaygınlaşmasının halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, “Avrupa Uyuşturucu Raporu, uyuşturucu kullanımının insan üzerindeki ağır bedelini gözler önüne sermektedir” değerlendirmesinde bulundu. AA

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