"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Dr. Enes Svraka: Peygamberimiz (asm) en iyi öğretmen

11 Haziran 2026, Perşembe 00:52
Bosna-Hersek’in Zenica şehrinde düzenlenen 2025/2026 Mektep Akademisi mezuniyet programı, yüzlerce öğrenci, aileleri ve din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Peygamberimizin (asm) her hali bize örnektir
“NECİSİN, NEREDEN GELİYORSUN?” SORULARI CEVABINI O'NUNLA (ASM) BULDU

 

Dokuz yıllık temel eğitimleri boyunca okul öğrenimlerinin yanı sıra camilerde verilen mektep derslerine de devam eden yaklaşık 500 öğrenci, eğitimlerinin üçüncü seviyesini tamamlamanın sevincini yaşadı.

Bosna-Hersek İslâm Topluluğu Riyaset Mektebi ve Gençlik Dairesi Başkanı Dr. Enes Svraka, programda yaptığı konuşmada “Peygamberimiz (asm) insanların hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiği konusunda en iyi öğretmen ve örnekti. Onun (asm) vazifesi insanları iyiliğe, takvaya, yönlendirmek ve İslâm prensiplerini günlük hayatta anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmaktı.” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak - İran: Hava savunma sistemleri devreye girdi

    Bize örnek olur mu? - Macaristan, milletvekili maaşlarını % 40 oranında düşüyor?

    Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer

    Çiftçiler isyan etti

    Vize vurgununu konuşalım

    Bediüzzaman'ın ittihad çağrısı Bağdat’ta yankılandı: Dünya barışı İslâm birliğine bağlı

    Pakistan: Afganistan sınırında saldırılar düzenledik

    Filipinler'deki 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 45 oldu

    İtalya’dan, İsrailli Provokatör Bakan hakkında soruşturma

    AKP’liler de butlana karşı

    Uyuşturucu tehdidi büyüyor

    “Verilen sözler masada kaldı”

    BM’den Afganistan çağrısı

    Eğitimcilerden mülakat tepkisi

    60’ından sonra iş arayanların sayısı artıyor

    Vatandaşın sofrasından çalıyorlar

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

    Bu nasıl faizle mücadele?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD: Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak - İran: Hava savunma sistemleri devreye girdi
    Genel

    Dr. Enes Svraka: Peygamberimiz (asm) en iyi öğretmen
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.