Dr. Enes Svraka: Peygamberimiz (asm) en iyi öğretmen

Bosna-Hersek’in Zenica şehrinde düzenlenen 2025/2026 Mektep Akademisi mezuniyet programı, yüzlerce öğrenci, aileleri ve din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Peygamberimizin (asm) her hali bize örnektir

“NECİSİN, NEREDEN GELİYORSUN?” SORULARI CEVABINI O'NUNLA (ASM) BULDU Dokuz yıllık temel eğitimleri boyunca okul öğrenimlerinin yanı sıra camilerde verilen mektep derslerine de devam eden yaklaşık 500 öğrenci, eğitimlerinin üçüncü seviyesini tamamlamanın sevincini yaşadı. Bosna-Hersek İslâm Topluluğu Riyaset Mektebi ve Gençlik Dairesi Başkanı Dr. Enes Svraka, programda yaptığı konuşmada “Peygamberimiz (asm) insanların hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiği konusunda en iyi öğretmen ve örnekti. Onun (asm) vazifesi insanları iyiliğe, takvaya, yönlendirmek ve İslâm prensiplerini günlük hayatta anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmaktı.” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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