Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Rektör Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Turgay Polat, “Çocukları okuldan soğuttuk. Bir an önce çocukları bir gün de olsa okula almamız gerekiyor” dedi.

Kovid-19 salgınının etkileri de- vam ederken, eğitim konusundaki belirsizlik sürüyor. Pazartesi günü itibarıyla anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri, haftada bir gün olacak şekilde okullarda eğitime başlarken, diğer kademelerdekiler eğitimlerini ‘uzaktan’ sürdürüyor. Independent’ in haberine göre, bazı eğitimciler, yüz yüze eğitimin aksamasını hem çocuklar ve gençler hem de ülke menfaati açısından bir ‘kayıp’ olarak görüyor.

Okullar, sokaktan daha güvenli

Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Rektör Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Turgay Polat şöyle konuştu: “Okullar açıldığı zaman pandemi yayılacakmış hissi oluşturuldu ancak bu durum doğru değil. Okullar, sokaktan daha güvenli. Şu an da da çocukların sosyal hayatın içinde ol- madığını söyleyemeyiz. Pek çok kurum açıkken okulların bu sistemin dışında kalması çok düşündürücü. Mart ayından bugüne, okulların durumu bir türlü planlanmadı. Biz kurgularımızı yapmadık. Ama artık hedef, okulları açmak olmalı. Dünya Bankası raporunda da yer alıyor, bugün okulları açmazsanız, bu durum 5 yıl sonra millî gelirimizden yüzde 11 kayıp anlamına gelir.”

Bir an önce açılmalı

“Farklı plan önerim var. Birincisi, vak’aların düşük seyrettiği, yüz yüze eğitim için hazır olan iller ve ilçelerde okullar açılsın, hazır olmayanlarda hedefler konulsun. Bulaştırıcılık değeri düşük olan yerde açılsın, burada okulları açmayarak, çocuklara haksızlık yapmış oluyoruz. İkinci önerim şu, Millî Eğitim Bakanı’nın yerinde olsam, her sınıfı 3’e bölerim. Örneğin, 30 kişiyse 10’ar kişilik üç grup olur. Bir ay okulda, bir ay online olacak şekilde her çocuk yüz yüze eğitim alır. Her ay 3’te biri okula göndeririz, tüm yılı kullanırız. Üçüncü önerim, bin kişilik bir okulunuz varsa 5’e bölün, hiç olmazsa çocuklar bir gün okula gitsinler, okuldan soğumasınlar. Çocukları okuldan soğuttuk. Bir an önce çocukları bir gün de olsa okula almamız gerekiyor. Toplumun daha fazla zarar görmemesi için okullar hemen haftaya açılmalı.”

Uzaktan eğitim mağduriyeti büyütüyor



“Ülkede şöyle bir hata yapıyoruz. “Eşitlik” adını koyarak mağduriyet yaratıyoruz. Eşitlik, yoksullukta olmaz. Eğer siz, 18 milyon çocuğunuzun yaklaşık 16 miyon 400 binin her türlü eğitime erişimi varsa online’ı açın. Ama ekonomik durumu düşük olan çocukların erişimi de düşük. Uzaktan eğitim, zengin ve yoksul çocukların arasındaki makası açıyor. Mağduriyeti büyütüyorsunuz. Özel okullardaki çocuklar şuanda çok zarar görmüyor, telâfi edilebiliyor, özel ders ya- pabiliyorlar. Varlıklı olmayan ailelerin çocuklarının 40 yıl önceki açık öğretim dersleriyle bu iş olmaz. Eğitim konusunda endişelerimiz var. Geleceğimize ilişkin yatırımlarımızı doğru yapmamız lazım, tek yatırımımız da eğitim.