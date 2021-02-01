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2 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Eğitimciler aşılanmadan okulların açılması riskli

01 Şubat 2021, Pazartesi 17:00
Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, tüm eğitimcilerin aşılanmadan okulların açılmasını büyük risk olduğunu belirtti.

T24’deki habere göre, öğretmenlerin, aşılama takviminde ikinci aşamada olmasını ve bu sıraya diğer eğitim çalışanlarının dahil edilmemesini eleştiren Yıldırım, “Tüm eğitim çalışanları aşılanmadan okulların açılması risk taşır. Her türlü tedbir alınarak tüm eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin de aşılanma şartları zorlanarak okulların açılması önemli” dedi. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu söyledi. İlhan, “Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. En azından 2’nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmenin daha doğru olacağı kanısındayım” dedi.

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