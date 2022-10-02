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Ekim 2022 sayısı okuyucuyla buluştu: Oku, canın sıkılmasın

02 Ekim 2022, Pazar 00:56
Genç Yorum, Ekim ayında kapak dosyası olarak “can sıkıntısı”nı inceliyor. Özellikle gençlerin çok şikâyet ettiği meselelerden biri olan bu konu, birçok yönüyle ele alınıyor.

Fethiye Akay - YENİ ASYA

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, Ekim ayında kapak dosyasına “can sıkıntısı” konusunu taşıyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de özellikle gençlerin en çok şikâyet ettiği meselelerden biri olan can sıkıntısı birçok boyutuyla ele alınıyor.

Can sıkıntısının kaynağı, sebepleri nelerdir ve giderilmesi için neler yapılabilir? İbadetlerin aksatılmasının; akıl, kalp ve diğer lâtifelerin marifetullah ile meşgul edilmemesi can sıkıntısına sebep olur mu? Sıkıntı sefahatin muallimi midir? Can sıkıntısının psikolojik etkileri nelerdir? Can sıkıntısı nasıl faydalı bir hale getirilebilir? Bunlar ve daha birçok sorunun cevabı 2022 Ekim sayımızda… 

Kapak dosyası bağlamında:

Cenk Çalık, “Modern zaman çukuru: Can sıkıntısı” başlıklı,

Sena Doğruer, “Sa’ye sarılmak” başlıklı, 

Klinik Psikolog Nil Oran, “Canımız neden sıkılıyor?” başlıklı,

Mustafa Gönüllü, “El-Kâbıd: O’dur can sıkan!” başlıklı, 

Feyza Yılmaz, “Sıkı canlar” başlıklı,

Nesibe Ersoylu Usluer, “Schopenhauer’in can sıkıntısına Bediüzzaman’ın çözümü” başlıklı,

Mim Sedef, “Canı kim sıkar?” başlıklı yazısıyla dergideki yerini alıyor. 

Röportaj sayfamızda ise Fethiye Akay, Mustafa Gönüllü ve Nurullah Özer’in gençlere “can sıkıntısı” ile ilgili yönelttiği soruların cevabı yer alıyor. İbrahim Özdabak imzalı karikatürümüz ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum sayfası da her ay olduğu gibi bu ay da okuyucumuzla buluşuyor.

Kapak dosyasına ek olarak;

Ömer Şenöz, Haber Yorum’da gündemden özel haberlerin derlemesiyle; Said Balpetek, Amerikan Tavukları’nda “Hayalet ordu” başlıklı yazısıyla; Cenk Çalık Tefekküre Seyahat sayfamızda “Mânâ-i Harfi penceresinden bedesten ve arastalar” başlıklı çalışmasıyla; Emine Sultan Çakır Eskimez Yazı’da “Medhaller ve mahreçler” başlıklı yazısıyla; Süeda Yaşar Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Palyatif Toplum” kitabının tanıtımı ve yorumuyla; Muhammed Çelik Şiir sayfamızda “Pişmanlık” isimli şiiriyle; Mahmut Kaplan Edebî Yorum’da “Aşk âyetlerini şerhetmekya da Usûlî’nin bir Gazeli” başlıklı yazısıyla yer alırken Erhan Akkaya’nın editörlüğündeki Foto Yorum sayfamızda sizden gelen fotoğrafları yayımlamaya devam ediliyor.

Hakkoymaz’dan hayata bağlanmak

Kısa Yorum sayfamızda bu ay da genç kalemlerden gelen yazılara yer verirken, Keyfince Lügat sayfasında Ali Hakkoymaz’ın kaleminden dökülen kelimeler “Hayata bağlanmak” başlıklı yazıyla dergideki yerini alıyor. Seans Arası sayfamızda ise Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin “Dobra dobra konuşmak” diyor. Her ay olduğu gibi bu ay da Caner Kut, Zihnin Çarkları sayfamızda “Bilim” yazısıyla bizlere zihin fırtınası yaptırıyor. Öğrenci İşi sayfamızda da Ezgi Kantar ve Emine Sultan Çakır’ın “3 malzemeli kurabiye” tarifi sizleri bekliyor. 

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