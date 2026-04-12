Bileklik yapıyoruz

Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili can kardeşlerim. Biz eğlenceli ve kolay bir bileklik yaptık. İsterseniz siz de yapabilir ve arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz.

Malzemeler:

• Renkli ipler, • karton, • makas, • delgeç (ya da bir büyüğün yardımıyla delik açmak için uygun bir araç), • bant ve istersen • boncuklar.

Yapılışı:

Kartondan bir yuvarlak hazırlıyoruz. Yuvarlağın ortası deliyoruz ve kenarlarına eşit aralıklarla küçük yarıklar açıyoruz. İplerimizi eşit uzunlukta kesiyoruz ve bir ucundan bağlıyoruz. Bağlanan ucu kartonun ortasındaki delikten geçiriyoruz. İpleri kartonun kenarındaki yarıklara yerleştiriyoruz. İplerin düzenli görünmesi için renkler sırayla dizilebilir. Örmeye başlamak için alttaki ipi alıyoruz ve karşı tarafa geçiriyoruz, ardından kartonumuzu hafifçe çevirerek aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu hareketler sürekli tekrarlandıkça bileklik yavaş yavaş oluşur. İstediğimiz uzunluğa geldiğinde ipleri çıkarıyoruz ve uçlarını bağlayarak sabitliyoruz. İstersen araya boncuklar ekleyerek bilekliğini daha renkli hale getirebilirsin.

Bilekliğin hazır. Güle güle kullan.