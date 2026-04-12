Bahar yorgunluğu

Kitap Köşesi

Vız vız çiçek özü toplarken Pembe yanına geldi. “Merhaba Vız vız. Çalışıyor musun daha?” diye sordu. Vız vız “Benim işim bitmek üzere” dedi. Kovana gittiğinde sıra görünce şaşırdı ve çiçek öz toplayıcısının uyuduğunu gördü. Bu durum Vız vızı çok şaşırttı. Hemen uyandırarak kovanda sıra olduğunu ve herkesin beklediğini söyledi. Çiçek öz toplayıcısı mahcup oldu ve hemen kovana giderek vazifesini yapmaya başladı. Kovan kısa sürede rahatladı.

Benim de böyle bir hatıram var. Bazen erken uyanamıyorum. O yüzden okula geç gidiyorum. Okula geç gittiğim için ders başlamış oluyor. Öğretmenim ders anlatmaya başladığı için de dersi bölmek zorunda kalıyorum. Bazı arkadaşlarım da zaman zaman geç kalarak maalesef dersin bölünmesine sebep oluyor. Siz zamanında okula gidebiliyor musunuz can kardeşlerim?