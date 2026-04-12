"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Ben Vaşak

İrem ÖZDEMİR
12 Nisan 2026, Pazar
Hayvanlar Âlemi

Merhaba arkadaşım. Benim adım vaşak. Ben genellikle Kanada ve bazı soğuk bölgelerde yaşayan etçil bir hayvanım. Ormanlarda ve dağlarda yaşamayı çok severim. Şimdi sana kendimi biraz daha anlatayım. Benim derim oldukça kalındır. Bu yüzden soğuk havalardan hiç korkmam. Kar, buz, fırtına… Hiçbiri bana zor gelmez. Tüm vücudum yumuşacık ve kalın tüylerle kaplıdır. 

Sessiz ve hızlıyım 

Karlı yerlerde rahat yürürüm. Patilerim âdeta kayak gibi olur. Ben oldukça hızlıyım! Ama en önemli özelliğim sessiz olmam. Avıma yaklaşırken sessizce ilerlerim, plan yaparım, uygun anı beklerim. Sonra bir anda sıçrarım! İşte o zaman avımı yakalarım. 

Güçlü ve dayanıklıyım 

Ortalama 22 kilo ağırlığındayım. Ama gücüm kiloma göre oldukça fazladır. Ağaçlara kolayca tırmanırım. Kayalarda ustaca hareket ederim. Günde 30 kilometre yol yürüyebilirim. Çok iyi bir yüzücüyüm. Yürürken arka ayaklarımı, ön ayaklarımın izine basarak ilerlerim. Böylece daha az iz bırakırım. Avcılar beni kolay bulamaz.

Dünya genelinde koruma altındayım 

Son yıllarda sayımız azaldı. Bu yüzden insanlar bizi koruma altına aldı. Artık bizi avlamak yasak. Çünkü biz de bu dünyanın bir parçasıyız ve yaşamaya hakkımız var. Lütfen bize zarar vermeyin. Biz doğanın dengesini korumaya yardımcı oluruz. Aslında ben insanlara zarar vermem. Hatta bilim insanları, vaşakların insanlara saldırdığına dair neredeyse hiç örnek olmadığını söylüyor. Bazen aç kalırsam köylere yaklaşabilirim, ama kimseyi rahatsız etmem. Hatta bazı vaşaklar insanlara alışır ve sevilmek hoşlarına gider.

