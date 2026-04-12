Tevekkül nedir?

Tevekkül, elimizden gelen çabayı, gayreti, çalışmayı yaptıktan sonra neticeyi, sonucu Allah’a bırakmak anlamına gelmektedir. Tevekkül, kadere rıza ve Allah’ın hikmetine güvenmektir. Ama “tevekkül ediyorum” diye hiç çalışmamak tembelliktir. Meselâ bir sınavınız var. Eğer hiç ders çalışmazsanız ve “Ben Allah’a tevekkül ettim” derseniz, bu doğru olmaz. Çünkü Allah bizden çalışmamızı ve gayret etmemizi ister. Ama dersinize güzelce çalışıp sonra sonucu Allah’a bırakırsanız, işte bu tevekkül olur.

Tevekkül etmezsek ne olur?

Tevekkül, kalbimizi çok rahatlatan, bizi sıkıntıdan üzüntüden kurtaran çok güzel bir duygudur. Çocukken yanımızda anne-babamız gibi bizi koruyan güçlü biri olduğunda çok rahat ve huzurlu hissederiz değil mi? Hatta geceleri korkunca babamızın yanına koşarız. Eğer böyle bir sığınak ve güç olmasa çocuk kendini çok üzgün hisseder ve korkar öyle değil mi? Ama anne babamız her zaman yanımızda olmayabilir. Küçük bir çocuğun asansörde kaldığı anların yer aldığı bir video izledim ve çok etkilendim. 5-6 yaşlarında küçük bir çocuk asansörde yalnız kalmış ve diz çöküp ellerini açmış şöyle dua ediyordu: “Allah’ım biliyorum ki yalnız değilim, korkmuyorum, Sen varsın, lütfen kapı açılsın.” Çok geçmeden kapı açılıyor ve çocuk çıkıyordu. İşte bu çocuk Allah’a iman etmiş ve tevekkül ediyor. Eğer bu duygu ona öğretilmemiş ve bilmiyor olsaydı, o an çok korkardı, ağlardı, ama bunların hiç birini yapmadı ve sakin kalmayı başardı. Gazze’deki çocuklar da tevekkül etmekte çok iyi ve çok güçlüler. Anne, babası, kardeşleri şehit olan çocuklar görüyoruz, onlar da “Biz Cennet’te yine kavuşacağız, Allah sabredenlerle beraberdir.” diyorlar.

Tevekkül bize neler kazandırır?

- Ne kadar zor şartlarla karşı karşıya kalsak da, her şeyi idare eden, her şey O’nun elinde olan Allah’a güvenmek, bizi çok güçlü yapar. Daha cesur oluruz.

- Psikolojimiz sağlam kalır, moralimiz kolay kolay bozulmaz çünkü yalnız değilizdir. Allah bizimle beraberdir.

- Hemen sonuç alamayabiliriz, beklemeyi ve sabrı öğreniriz.

- Beklerken, sonucun hayırlı ve netice itibarıyla güzel olacağına inanırız. Ümitvar oluruz.