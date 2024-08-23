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23 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

KPSS sonuçları açıklandı

23 Ağustos 2024, Cuma 11:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

Bu kapsamda, madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. 14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun "A" olarak verilen cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 4 Ağustos'ta uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

AA

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