Nimetlerin fiyatı ne?

Sor Bakalım

Merhaba sevgili arkadaşlar. Hiç düşündünüz mü? Her gece uyuduktan sonra sabah uyandığımızda gözlerimizi açabiliyoruz. Nefes alabiliyor, su içebiliyor, oyun oynayabiliyoruz. Yemek yiyebiliyoruz, arkadaşlarımızla konuşabiliyoruz. Bütün bunlar birer nimettir.

Her şeyin bir fiyatı var

Bir oyuncak, bir kitap satın aldığımızda parasını veririz. Manavdan, pazardan meyve sebze aldığımızda da fiyatını öderiz. Fakat, bizim için hayatî olan en önemli şeylere aslında para ödemeyiz. Havasız yaşayamayız ama, hava bedavadır. Gözlerimizi, kulaklarımızı, aklımızı para ile satın alamayız. Çünkü bunlar Allah’ın bize verdiği çok büyük hediyelerdir. Risale-i Nur’un Birinci Söz’ünde önemli bir soru sorulur: Allah’ın verdiği bu nimetlerin karşılığında O’nun istediği fiyat nedir?

Allah bizden ne istiyor?

Allah bu sayısız nimetlerin karşılığında bizden üç şey istiyor. Bunlar, zikir, fikir, şükürdür.

Zikir: Allah’ı anmaktır. Bir işe başlarken “Bismillah” demek, Allah’ın adı ile hareket etmek bir zikirdir.

Şükür: Nimetlerin Allah’tan geldiğini bilip teşekkür etmektir. Yemek yedikten, su içtikten sonra veya güzel bir gün yaşarken “Elhamdülillah” demek şükürdür.

Fikir: Düşünmektir. Gökyüzüne, yıldızlara, çiçeklere ve kendi vücudumuza bakıp bunların nasıl kusursuz bir düzende ve sanatlı yaratıldığını, kimin eseri olduğunu tefekkür etmektir.

Aslında Allah’ın istediği bu fiyat, bizim markete, kırtasiyeye para olarak yaptığımız ödemenin yanında çok küçüktür. Çünkü O bize sayamayacağımız kadar çok nimet vermiştir. Bizden ise sadece O’nu unutmamamızı, nimetlerini fark etmemizi ve teşekkür etmemizi yani şükretmemizi istemektedir.