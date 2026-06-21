Hayvanlar Âlemi

Merhabaa!

Yaz akşamlarında bahçelerde, çayırlarda ve ağaçların arasında gördüğün küçük ışıklardan biri benim. Evet, ben bir ateş böceğiyim! Karanlıkta parladığım için beni hemen fark edersin. Haydi gel, sana kendimden biraz bahsedeyim.

Ateşim var ama yakmam

İsmimde “ateş” geçiyor diye beni sıcak sanma. Benim ışığım ateş gibi yakmaz. Bilim insanları buna “soğuk ışık” diyor. Allah bana öyle bir ateş vermiş ki ışığımı üretirken neredeyse hiç ısı meydana gelmez. Bu sayede enerjimi boşa harcamadan ışık üretirim.

Işığım renk değiştirebilir

Çoğu zaman sarı ışık saçarım. Ama bazı akrabalarım yeşil, turuncu ve hatta kırmızımsı ışıklar da yayabilir. Her türün ışığı biraz farklıdır. Böylece birbirimizi kolayca bulabiliriz.

Nasıl parlıyorum?

Karnımın alt kısmında bulunan özel hücreler sayesinde ışık üretiliyor. Allah bana öyle harika bir sistem vermiş ki, geceleri küçük bir lamba gibi yanıp sönebilirim. Bilim insanları hâlâ bu sistemi inceleyip anlamaya çalışıyor. Evlerde kullandığınız ampullerin bir kısmı enerjiyi ışığa çevirirken, bir kısmını da ısı olarak kaybeder. Ben ise enerjimin neredeyse tamamını ışık üretmek için kullanabilirim. Bu yüzden dünyadaki en verimli ışık üreticilerinden biri sayılırım.

Bir sır vereyim mi?

Şimdi sana küçük bir sır vereceğim. Çoğu kişi karanlıkta ışık saçan tek canlının ben olduğumu sanır. Ama benim gibi ışık saçan biri daha var! Kim mi? Sensin güzel çocuk! Ben geceleri çevremi ışığımla aydınlatıyorum. Sen de güzel sözlerinle, iyiliklerinle, çalışkanlığınla ve tebessümünle insanların kalbini aydınlatabilirsin. Bir yaz akşamı beni gördüğünde, Allah’ın küçücük bir böceğe verdiği bu harika nimeti hatırlamayı unutma!