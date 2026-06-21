Bin düşün, bir söyle

Renkli Düşünceler

Olaylara hep iyimser açıdan bakarak, kötümser yönlerini küçültmeye, azaltmaya ve aşmaya çalışmamız lâzım der büyüklerimiz. Hareket noktamız, kötümser yönden olursa, hiçbir zaman iyi sonuçlar vermiyor ve iyimserliğe dönüşmüyor. Cevap vermeden önce düşünmeliyiz. Sözü ağzımızdan çıkmadan önce kontrol etmeliyiz. Çıktıktan sonra artık kontrol bitmiştir. Çevremizi ve arkadaşlarımızı iyi oluşturmalıyız. Çünkü kişiliğimizin oluşmasında bu faktörlerin rolü büyük…

Olaylar karşısında bazen susma hakkımızı kullanalım, o anda konuşmayalım. Panik bitip öfke dağılınca konuşmaya başlayalım. İbadetlerimizi aksatmamaya özen gösterelim arkadaşlar. Unutmamalıyız ki, bir insanın en büyük freni ve koruyucusu ibadetlerdir.